Câmaras juntam-se a utentes para exigir “obras imediatas” na EN 125

As autarquias de Vila Real de Santo António e de Castro Marim associaram-se ao Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 – Sotavento para exigir medidas “claras e urgentes” no processo de requalificação da EN 125 no troço entre Tavira e Vila Real de Santo António, que passa também pelo município de Castro Marim.

A parceria foi formalizada no passado sábado, num encontro que juntou a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, e membros daquele movimento de utentes.

Na reunião, ficou acordada a tomada de medidas urgentes que passam pela marcação de audições com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, com o presidente do Tribunal de Contas e com o Presidente da República.

Na lista de ações, os autarcas e os representantes dos utentes acordaram ainda fazer uma caminhada de protesto no troço entre Cacela e a Praia Verde, trajeto que é atualmente o mais degradado de toda a via e onde não se registam obras há mais de 20 anos.

“A situação tornou-se insustentável e a circulação na estrada já é praticamente impossível. Não toleramos ser tratados como algarvios de segunda e exigimos que a EN 125 seja requalificada entre Tavira e Vila Real de Santo António tal como o foi no resto do Algarve. Qualquer morte que se venha a registar neste troço será da exclusiva culpa da Infraestruturas de Portugal e do Governo”, afirma Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA.

“O estado em que esta zona da EN125 se encontra deve envergonhar qualquer Governo, já que assistimos a uma preocupante falta de segurança num troço que está em condições deploráveis. Queremos captar um turismo de qualidade, mas parece que estamos no terceiro mundo”, nota Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim.

Estas medidas de protesto foram acordadas num momento em que se ultima a entrega de uma petição pública, com mais de cinco mil assinaturas, na Assembleia da República, exigindo o início imediato da requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António.

Na lista de ações previstas está ainda a colocação de um conjunto de cartazes a alertar para o mau estado da via, iniciativa que, de acordo com os responsáveis, será divulgada nos próximos dias.