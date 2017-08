Câmaras de olhos postos nas praias de Lagoa

Connect on Linked in

As praias da Senhora da Rocha, Praia Nova, Carvoeiro e Ferragudo têm agora webcams ao vivo – juntando-se à já extensa rede nacional de live cams – numa parceria da Câmara de Lagoa com a MEO e a colaboração de entidades públicas e privadas.

Trata-se de um serviço gratuito que tem por objetivo divulgar as praias portuguesas, num portal visitado por milhões de utilizadores. Para aceder, basta selecionar a opção live cams em www.beachcam.meo.pt ou, no telemóvel, descarregar a aplicação da Beachcam no iTunes ou Play Store.

A partir de qualquer lugar do mundo passa, assim, a ser possível visualizar estas praias do concelho de Lagoa, bem como o estado do mar, em tempo real, 24 horas por dia, todo o ano.

As novas live cams permitem também complementar a atividade de vigilância meteorológica e os dados disponibilizados pelo site MeteoFontes, um projeto da Câmara de Lagoa baseado no funcionamento de duas estações meteorológicas on line, colocadas no Parque Municipal do Sítio das Fontes (Estômbar) e em Carvoeiro, perto do mar, através das quais é possível acompanhar as condições atmosféricas mais adversas (trovoadas, chuva forte, fenómenos extremos de vento, etc.), que normalmente se deslocam do mar para terra, contribuindo para alertar atempadamente as entidades competentes.

NC|JA