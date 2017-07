Câmara municipal louva Escola de Dança de Lagos

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, por unanimidade, na sua reunião pública de dia 5 de julho, um voto de louvor à Escola de Dança de Lagos, pelos resultados obtidos na última Taça do Mundo de Dança (Dance World Cup Finals 2017).

Neste evento mundial, realizado em Offenburg, na Alemanha, entre os dias 23 de junho e 1 de julho de 2017, a Associação de Dança de Lagos (ADL) foi premiada com duas medalhas: uma de ouro (Mountain Dance) e uma de bronze (Kuban Cossacks), levando a que Lagos e Portugal sejam reconhecidos pela qualidade do seu ensino, professores e alunos.

Relembre-se que, já em março deste ano, a autarquia tinha aprovado, também por unanimidade, um voto de congratulação à Escola de Dança de Lagos, pelos resultados obtidos no Dance World Cup Portugal 2017, que decorreu entre os passados dias 25 e 28 de fevereiro, no qual foi premiada com onze medalhas: uma de ouro, seis de prata e quatro de bronze, levando a que Lagos e Portugal fossem representados com oito coreografias na final do Dance World Cup Finals 2017.

A autarquia reconhece desta forma “todo o trabalho desenvolvido pela escola, a dedicação e profissionalismo dos seus dirigentes, professores e alunos, os quais prestigiam e elevam o município de Lagos através do seu bom desempenho, esforço, motivação, perseverança e atitude, permitindo-lhes alcançar um excelente desempenho neste evento, valorizando a dança e projetando o nome da Escola de Dança e de Lagos”.

Atualmente, a ADL desenvolve a sua atividade nas instalações da antiga escola secundária Gil Eanes, em Lagos.

JA