Câmara de Vila do Bispo patrocina atleta de triatlo

O atleta de triatlo, Fernando Damas, vai ser apoiado pela Câmara de Vila do Bispo nas provas desportivas em que vai participar ao longo do ano 2018, com uma verba de cinco mil euros.

Nas décadas de 80 e 90, o atleta alcançou vários títulos de campeão nacional e um título de campeão ibérico. Nos últimos anos, obteve alguns resultados de destaque, no escalão correspondente à sua idade (veteranos), nomeadamente: vice-campeão nacional de triatlo, em 2017, campeão ibérico de triatlo sprint e campeão nacional de aquatlo, em 2016 e campeão nacional de duatlo, em 2015.

Em 2018, o atleta pretende participar no Ironman de Lanzarote, em maio, e obter classificação para que possa estar presente no Ironman no Havai, em outubro.

Neste âmbito, a assinatura do protocolo de patrocínio entre o atleta e a autarquia, representada pelo seu presidente, Adelino Soares, decorreu na semana passada, no salão nobre da câmara municipal.

Para Adelino Soares, presidente da autarquia de Vila do Bispo, o montante atribuído representa um forte contributo na comparticipação das despesas do atleta e contribuirá para a melhoria das condições da sua participação nas provas que irão decorrer ao longo do ano.

Como contrapartida deste apoio, o atleta fica obrigado a inserir o logótipo do município ou outros elementos promocionais na sua bicicleta, viaturas de apoio e equipamentos usados durante as provas, a fazer referência ao patrocínio do município nas ações de divulgação na internet, e, ainda, à inserção do logótipo ou menção do patrocínio em todas as ações de comunicação com os media.

