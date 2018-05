Câmara de Vila do Bispo investe mais de 21 mil euros no apoio a atletas

Connect on Linked in

O presidente da Câmara de Vila do Bispo, Adelino Soares, assinou na semana passada um contrato de colaboração com o Paintball Clube de Vila do Bispo e dois de patrocínio com os atletas Carlos Duarte (triatlo) e Nuno Rocha (triatlo/duatlo), no valor total de 21.350 euros.

Daquele montante, o Paintball Clube de Vila do Bispo irá receber 16.350 euros e os atletas Carlos Duarte e Nuno Rocha 3.000 e 2.000 euros, respetivamente. Em contrapartida, os desportistas ficam obrigados a inserir o logótipo do município no seu equipamento, bem como a fazer referência ao apoio nas ações de comunicação com os media.

A assinatura destes documentos tem como objetivo apoiar a participação da equipa de paintball (“Piratas”) e os atletas nas modalidades triatlo e duatlo.

“Este valor representará um forte contributo na comparticipação das despesas dos respetivos atletas e contribuirá para a melhoria das condições da sua participação nas provas (nacionais e internacionais) que irão decorrer ao longo do ano de 2018”, adianta a autarquia.

JA