Câmara de São Brás de Alportel repara caminhos do barrocal

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel encontra-se a realizar diversos trabalhos de beneficiação de caminhos na zona barrocal do concelho. Trabalhos regulares, que ao longo do ano, representam a manutenção de cerca de 100 quilómetros de caminhos.

“As intervenções em curso, por administração direta, consistem na regularização dos pisos existentes, no revestimento do piso de entrada com tout-venant regado e compactado, na manutenção de valetas, na limpeza e desmatação”, explica o município, que encara estes trabalhos como “vitais para a garantia da melhoria das acessibilidades a pessoas e veículos nos vários pontos do concelho, inclusivamente para meios de proteção civil e socorro médico em caso de ocorrências, e que contribuem para a valorização do concelho”.

JA