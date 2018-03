Câmara de Lagoa lança Prémio Maria Barroso

Connect on Linked in

“Dificilmente poderiam ter escolhido outro nome que fosse mais ajustado para este prémio”, referiu João Soares, no passado dia 8 de março, na cerimónia de apresentação do Prémio Municipal Maria Barroso, instituído pela Câmara de Lagoa em parceria com um grupo hoteleiro.

O prémio – que terá um valor de 30 mil euros, “o maior a nível nacional em termos pecuniários”, segundo o presidente da autarquia – tem como grande objetivo distinguir mulheres ou homens que, individualmente ou à frente de instituições, desenvolvam um trabalho na luta pela igualdade de género.

A iniciativa integra-se no pelouro municipal para a Igualdade, Género e Cidadania, criado durante este mandato, e do qual surgirão, até 2021, uma série de iniciativas que visam romper com o papel decorativo da luta pelos ideais de igualdade.

O filho de Maria Barroso e Mário Soares, João Soares, mostrou-se “tocado” com a escolha do nome de sua mãe para este prémio, recordando-a como “uma mulher que conseguiu, nesta matéria, e só pela sua presença discreta, dar uma imensa lição nesta matéria, porque era casada com um homem que tinha uma imagem fortíssima e teve uma vida que merece, a muitos títulos, elogios, e nunca se deixou ‘apagar’ como a mulher do Mário Soares”…

