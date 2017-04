Câmara de Lagoa com resultados positivos em 2016

Connect on Linked in

A Câmara de Lagoa apresentou, pelo terceiro ano consecutivo, um resultado líquido positivo de 870 mil euros, referente ao ano de 2016. Apesar disso, no ano anterior, esse resultado foi de quase 3,8 milhões de euros. A autarquia explica esta diferença com “um substancial aumento da despesa”, nomeadamente devido ao aumento dos custos com pessoal, em cerca de 350 mil euros – “no ano em que o salário mínimo subiu para 530 euros” –, ao aumento do peso das prestações de serviços, “que se devem fundamentalmente à imputação dos custos da organização da FATACIL na despesa da câmara e ao forte investimento na conservação de bens”, e ao aumento das transferências para as instituições sem fins lucrativos, de cerca de 300 mil euros.

Ainda assim, os resultados que constam do relatório de gestão de 2016 da Câmara de Lagoa, que foi aprovado recentemente pela assembleia municipal, foram reconhecidos no 12º Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que colocou Lagoa no topo dos rankings dos municípios com melhor eficiência financeira, não só nos municípios de média dimensão, como também em termos absolutos, sendo o terceiro com melhor índice de impostos por habitante.

“Este relatório de gestão vem reforçar a saúde financeira do município alcançada no ano em que Lagoa ostentou o galardão de ‘Cidade do Vinho 2016’, distinção de nível nacional, deveras prestigiante e capaz e promover a marca Lagoa, tanto em Portugal como no estrangeiro, enquanto território produtor de vinhos de qualidade e cujo balanço final foi bastante positivo”, realça o executivo liderado pelo socialista Francisco Martins.

NC|JA