Câmara de Lagoa aprova orçamento de 35,5 milhões de euros

A Câmara Municipal de Lagoa aprovou a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, no valor global de 35.553.719 euros. A proposta foi aprovada por maioria e será agora discutida na próxima reunião da Assembleia Municipal.

De acordo com o executivo, o orçamento agora aprovado “mantém o pressuposto do equilíbrio financeiro do município” e “continua a representar a visão do executivo para o desenvolvimento do município fazendo refletir a preocupação com três eixos considerados como essenciais, isto é, a vertente social, o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais e as infraestruturas e um grande reforço do investimento na educação”. Esta parte do orçamento dedicada às funções sociais ultrapassa os 16 milhões de euros.

O orçamento mantém ainda as transferências de verbas para as freguesias através de Acordos de Execução e Delegação de Competências e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competência, que atingirão o valor de mais de meio milhão de euros.

As receitas e despesas previstas para o ano económico de 2018 são as seguintes:

Receitas

Receitas correntes:… 35 125 051,00 €

Receitas de capital:……. 428 668,00 €

Total:…………………. 35 553 719,00 €

Despesas

Despesas correntes:… 26 167 318,00 €

Despesas de capital:….. 9 386 401,00 €

Total:…………………… 35 553 719,00 €