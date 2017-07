Câmara de Lagoa adquire novo forno para Escola de Artes

Connect on Linked in

A Câmara de Lagoa investiu na compra de um novo forno para a Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, no sentido de melhorar as condições de trabalho.

O antigo forno e seus componentes não permitiam o devido rendimento das cozeduras, originando constantes perdas de calor, o que comprometia os resultados finais e causava a perda de muitas peças. Para além dos problemas de isolamento, o programador associado ao equipamento estava obsoleto, o que causava danos nos vidrados das peças e nas prateleiras.

A aquisição do novo forno, que custou mais de seis mil euros, “vem não só resolver os problemas existentes como também permite aumentar e diversificar o leque de obras e respetivas decorações”.

Para além do barro branco e vermelho, este forno permite trabalhar com pastas de alta temperatura como o grés e a porcelana – pois atinge 1300º, ao contrário do “velhinho” que não ultrapassava 1050º e apresentava contínuos problemas – e é mais rápido, dispondo de 20 programas de cozedura, consoante a necessidade e as caraterísticas das peças.

Assim, o novo equipamento possibilita a diversos públicos a experiência em olaria e, consequentemente, a continuidade do desenvolvimento e incremento desta arte no concelho.

No âmbito da olaria, 45 pessoas usufruem semanalmente das instalações e equipamentos na Escola de Artes, sendo 15 alunos do oleiro Ricardo Lopes – a quem foi cedida uma sala para desenvolvimento e dinamização da olaria – e os restantes frequentam as modalidades de olaria aberta patrocinadas pelo município.

NC|JA