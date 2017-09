Câmara de Aljezur substitui-se ao Estado no apoio à saúde

Connect on Linked in

A autarquia de Aljezur, liderada pelo socialista José Amarelinho, decidiu atribuir 44 mil euros para apoiar duas instituições do concelho, nomeadamente a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Aljezur e os bombeiros voluntários.

A primeira vai receber um apoio no valor de 30 mil euros da câmara municipal, enquanto a segunda vai receber 14 mil euros.

“Este apoio insere-se no conjunto de atribuições das autarquias na promoção e salvaguarda dos interesses das suas instituições, nomeadamente aquelas que desenvolvem atividades relevantes nas respostas sociais e de saúde”, salienta a Câmara de Aljezur em comunicado.

A autarquia explica que “a recentemente criada Associação Nacional de Cuidados Continuados reúne um conjunto alargado de unidades por todo o país, que reivindicam a atenção do governo para o modelo de financiamento que vigora para estas estruturas de saúde, mas também de apoio social, que terá obrigatoriamente de ser revisto, sob pena do encerramento de muitas destas unidades ou estrangulamento financeiro de muitas outras, com evidentes perdas de respostas para as populações e encerramento de postos de trabalho no setor solidário”.

Face a esta realidade e considerando que “a Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur representa também um importante polo de empregabilidade no concelho”, o executivo de José Amarelinho realça que, “de novo e mais uma vez, se substitui à administração central”, aprovando este “apoio extraordinário” para colmatar as carências desta instituição.

Por sua vez, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur foi deliberado atribuir um apoio no valor de 14 mil euros, para “fazer face ao aluguer e montagem de contentores, a instalar provisoriamente aquando da remodelação e ampliação do edifício operacional deste corpo de bombeiros, obra a iniciar em breve”.

JA