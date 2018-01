Câmara de Alcoutim investe na modernização de serviços

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim continua empenhada em investir na melhoria e na eficiéncia dos seus serviços de forma a dar uma melhor resposta no âmbito do atendimento aos munícipes. Este processo de reestruturação interna está a permitir, cada vez mais, uma modernização administrativa com integração das TIC (tecnologias da informação e comunicação).

Para o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, trata-se do início de uma nova fase no sentido de “prestarmos um serviço mais eficiente aos munícipes, numa área que constitui um dos pilares dos serviços municipais”.

Este processo de modernização administrativa começou através do quadro comunitário anterior (PO Algarve 21 – QREN). No quadro atual, o CRESC Algarve 2020 – Portugal 2020, a autarquia já realizou investimentos no “software” e “equipamentos informáticos”, que permitem ao Município potenciar os investimentos através de novos canais que alcançam níveis mais elevados de eficiência e eficácia e mais acessibilidade aos seus munícipes.

O investimento elegível ascendeu ao montante de 184.500 euros, o qual foi contratualizado com o CRESC Algarve 2020 a 23 de maio de 2017, tendo a operação tido um nível de execução de 99,74% do valor aprovado, ao qual respeita uma comparticipação comunitária do FEDER de 147.223,12 euros.

Um destes investimentos é a reengenharia de processos e desmaterialização de diversos serviços do Município, que irá permitir disponibilizar um serviço público descentralizado através de serviços online com autenticação eletrónica, criando ainda novos postos de atendimento e horários de atendimento mais alargados. O outro é uma nova solução de atendimento telefónico inteligente e disponível aos munícipes, o que implica a introdução de infraestrutura de fibra para interligação de edifícios municipais, dotando assim o Município de capacidade para melhorar o seu nível de serviço.

Assim, o primeiro investimento visou a aplicação do trabalho de levantamento dos fluxos de processos municipais, integrando-os nas plataformas existentes, incrementados pela aquisição de 28 novos postos de trabalho, sendo que, desses, 20 foram criados na infraestrutura virtual já em funcionamento, cinco outros instalados em locais onde não existe esse acesso, pelo que serão postos de trabalho convencionais, e ainda três portáteis. Além disso, foi necessário reforçar a capacidade dos sistemas de armazenamento existentes para poderem albergar os novos sistemas e dotar o Município de um sistema de “backup” por forma a evitar problemas com a infraestrutura de armazenamento, bem como um equipamento de alimentação Ininterrupta.

Quanto ao segundo investimento, visou a aquisição de uma solução de atendimento telefónico inteligente e disponível 24 horas por dia nos 365 dias do ano, bem como dotar os edifícios municipais de ligação em fibra no sentido de permitir que os serviços instalados nos Paços do Concelho, sejam disponibilizados noutros edifícios municipais.