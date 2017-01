Camané traz o fado a Lagoa

Connect on Linked in

Camané, um dos grandes ícones do fado, vai estar no auditório municipal de Lagoa, no próximo dia 16 de janeiro (segunda-feira), pelas 21h30.

No alinhamento do espetáculo em Lagoa, Camané vai apresentar temas do seu mais recente disco, mas também alguns dos temas mais importantes do seu percurso artístico.

“Sei de um rio”, “A Guerra das Rosas” ou “Senhora do Livramento” são alguns dos grandes sucessos do fadista, que costuma apresentar-se em palco com uma voz poderosa e bem colocada, dando uma carga dramática adequada às palavras e fulgor às melodias.

Quando se diz e escreve que Camané é das mais importantes vozes do fado na atualidade, é uma constatação de facto indubitável. Na sua presença em palco e até fora dele, Camané respira e sente o fado como poucos e isso revela-se na sua interpretação.

Os bilhetes para o concerto custam 10 euros.

NC|JA