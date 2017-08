Camané junta-se à orquestra para concerto em Quarteira

Connect on Linked in

O fadista Camané apresenta-se em palco com a Orquestra Clássica do Sul, no próximo sábado, dia 12 de agosto, no calçadão nascente em Quarteira. A entrada é livre.

A experiência repete-se um dia depois da Orquestra Clássica do Sul partilhar o palco com a fadista Kátia Guerreiro, no evento “Nisa em Festa”.

Com o mar no horizonte e longe do habitual cenário das salas de espetáculos, o aclamado fadista Camané junta-se assim aos músicos da orquestra para uma noite sublime de fado e música clássica, o resultado de uma aliança perfeita no universo musical.

O fadista promete ainda recordar alguns dos êxitos da sua carreira.

JA