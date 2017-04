Cadeiras anfíbias tornam praias mais acessíveis e inclusivas

Connect on Linked in

O auditório municipal de Albufeira acolhe no próximo dia 18, a partir das 14h00, um seminário sobre “Praias Acessíveis”. Um dos principais objetivos deste projeto é tornar as praias acessíveis a quem tem mobilidade condicionada. Albufeira tem 14 praias acessíveis e pretende neste ano fazer “o maior investimento de sempre em cadeiras anfíbias e andarilhos”.

O seminário pretende também sensibilizar todos para a problemática das pessoas com mobilidade condicionada e divulgar, especialmente junto das pessoas com deficiência e idosos, as praias acessíveis como destino de férias seguro e atrativo.

No que diz respeito a Albufeira, município que lidera no país com 22 praias o galardão de ‘Praias com Qualidade Ouro’, o número de bandeiras com a distinção de praia acessível tem vindo a crescer nos últimos anos. Em 2016 foram atribuídas 14 bandeiras (mais uma em relação ao ano anterior) e, para o próximo ano, o município de Albufeira irá candidatar mais uma praia.

A propósito do projeto “Praia Acessível”, o presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, sublinha que Albufeira é um “destino inclusivo”, que se preocupa em criar condições para que todos possam usufruir das nossas praias com todas as condições de conforto e de segurança.

Assim, todas as praias de Albufeira que ostentam o galardão “Praia Acessível” estão equipadas com cadeiras anfíbias que facilitam a deslocação ao longo do areal e equipamentos tiralô que possibilitam o acesso ao banho a pessoas com mobilidade reduzida.

Entretanto, e dando continuidade à estratégia de acessibilidade, está previsto para este ano o maior investimento de sempre em equipamento, nomeadamente cadeiras anfíbias e cadeiras andarilhos. No total, estão contemplados mais 30 novos equipamentos, que vão dotar as 25 praias do concelho das condições para poderem ser desfrutadas por todos.

NC|JA