Cada vez há mais médicos internos e menos especialistas

Há muito que se fala na falta de profissionais nos hospitais da região, com a falta de médicos a afetar praticamente todas as especialidades. No entanto, quando o Ministério da Saúde abre concursos para admissão de especialistas não há quem queira vir para o Algarve. Na região mais carenciada do país, as vagas ficam sempre desertas e por preencher. O início da formação de 136 jovens médicos, este ano, no centro hospitalar algarvio, é um sinal de esperança, mas não chega para garantir a qualidade dos cuidados de saúde na região. A saída dos médicos mais experientes pode ser um problema muito grave num futuro próximo…

Nuno Couto | Jornal do Algarve