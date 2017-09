Cacela Velha: Um mercado onde o dinheiro está proibido

Connect on Linked in

Iniciativa pretende sensibilizar e envolver a população nas trocas de bens ou serviços de forma direta, sem recorrer a dinheiro, tal como acontecia no passado, antes do recurso à moeda

DOMINGOS VIEGAS

Já imaginou como seria o mundo se o dinheiro não existisse? Certamente seria um mundo onde imperariam as trocas diretas de bens e serviços, tal como acontecia antes do Homem ter inventado a moeda. É isto que vai acontecer em Cacela Velha, no concelho de Vila Real de Santo António, no próximo sábado, dia 23 de setembro.

Trata-se da 12.ª edição do Mercado de Trocas, um mercado alternativo onde vai ser possível trocar “coisas e saberes” sem dinheiro. Uma iniciativa que teima em insistir numa economia solidária, onde o lucro, a acumulação e a competição são substituídos por outros valores, entre os quais a solidariedade e a cooperação.

Mas quem é que pode participar? Todos. E existem duas possibilidades para participar ativamente neste mercado. Quem tiver artigos suficientes para expor numa banca tem que efetuar uma inscrição prévia junto da organização, onde deve indicar o material que necessita e quais os produtos ou serviços que tem para trocar.

A segunda modalidade de participação consiste, simplesmente, em visitar o mercado e levar algum produto para ser trocado diretamente por outro. Estas trocas podem ser efetuadas com outros visitantes ou com alguém que esteja nalguma das bancas do mercado.

Os participantes levaram para trocar, nas últimas edições, desde fruta e produtos hortícolas até marisco, bivalves e peixe, passando por todo o tipo de artesanato (bordados, bijuteria, pintura, cerâmica…) e até bolos, pão, tartes, compotas, licores, entre outros.

Quem tinha em casa artigos em bom estado, mas que já não utilizava, também aproveitou para os levar a este mercado. Por isso, não foi difícil encontrar livros, peças de vestuário e brinquedos, que foram trocados por outros produtos.

Mas quem não tiver produtos ou artigos também pode levar os seus saberes como forma de troca: um corte de cabelo ou um penteado, arranjar as unhas ou pinta-las a alguém, uma “consulta” de astrologia, uma massagem ou qualquer outro serviço.

Nesta edição, e pela primeira vez, haverá um piquenique partilhado que decorrerá entre as 13h00 e as 14h00. De seguida começa o mercado propriamente dito, que se prolongará durante a tarde, até às 17h30. Durante este período haverá atividades lúdicas. A dança também marcará presença, de forma interativa, com os visitantes a serem constantemente convidados a participar.

Este projeto é organizado pelo Banco Local de Voluntariado (BLV) de Vila Real de Santo António, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, através do Centro Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), e da Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural (ADRIP).

Os interessados em participar com uma banca, fornecida pela organização, devem contactar o BLV através de e-mail ([email protected]), de telefone (281510085/93) ou do facebook (/BancoDeVoluntariadoVRSA).

(Notícia publicada na edição impressa e semanal do Jornal do Algarve de 07/09/2017)