C4 Pedro, Íris e Baby Lores & Luís nas Festas de Monte Gordo

A Festa de Monte Gordo, em honra de Nossa Senhora das Dores, realiza-se no próximo domingo, mas as comemorações começam já esta terça-feira e prolongam-se durante cinco dias.

Amanhã, terça-feira, haverá animação musical com a Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA, às 21h30. Segue-se, às 22h15, o espetáculo de dança pelo Ballet Contemporâneo e a atuação do Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha.

Na quarta-feira os espetáculos começam às 22h00, com Dança Flamenca pela Academia de Baile Gracia Diaz, a que se segue o músico Luís Guilherme, às 23h00.

Quinta-feira, às 15h30, tem lugar o tradicional Torneio do Jogo do Burro pela Associação de Pescadores de Monte Gordo. A partir das 22h00, a animação musical fica a cargo da banda algarvia Iris, que irá reviver êxitos como “Atira’Tó Mar…” e “Oh Mãe!”. Na sexta-feira a noite é dedicada aos cantares alentejanos, com a boa disposição do Grupo Banza.

No sábado, o dia está reservado para atividades para os mais novos, estando ainda agendado, às 17h00, o jogo de futebol entre os veteranos do Beira-Mar e do Vidigueira, bem como as habituais celebrações religiosas na igreja da vila. A animação de sábado à noite tem início às 22h00 e está a cargo de Baby Lores & Luís e, mais tarde, do Trio Sensação.

Ponto alto é a procissão na praia

O ponto alto das festas é a procissão religiosa, no domingo, às 17h00. Marcada por um cariz muito característico, a celebração religiosa percorre o areal da praia de Monte Gordo, sendo acompanhada não só por centenas de fiéis e turistas, mas também pelos barcos de pesca que, com as suas buzinas, anunciam a passagem do cortejo religioso.

Também no domingo, às 22h00, a zona poente de Monte Gordo recebe um concerto de C4 Pedro, músico angolano que é considerado um dos artistas internacionais do momento, liderando os ‘tops’ das tabelas de ‘singles’ e das ‘playlists’ das rádios nacionais. O cantor irá trazer a palco alguns dos seus maiores sucessos e fechará em grande aquela que é uma das mais carismáticas festas do Algarve.

A encerrar o cartaz, à meia-noite, segue-se o tradicional fogo de artifício, que iluminará a Avenida Marginal, junto à praia.

A festa em honra de Nossa Senhora das Dores é organizada pela Câmara Municipal de VRSA e pela Junta de Freguesia de Monte Gordo. Conta com o apoio da empresa municipal VRSA SGU, da Associação de Pescadores Santo António de Arenilha e da Associação de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo.