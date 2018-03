BTT Terra de Loulé faz 17 anos e quer melhorar resultados da última temporada

Connect on Linked in

O Club BTT Terra de Loulé apresentou as suas equipas para a época de 2018 no dia em que comemorou o seu 17.º aniversário.

“Este ano, com a designação de ‘BTT Loulé/Elevis’, vamos continuar a levar o nome do concelho de Loulé a todos os cantos do país e do estrangeiro”, afirmou Sérgio Martins, actual presidente da direcção do Club BTT Terra de Loulé, durante a cerimónia que decorreu no passado sábado.

O Club BTT Terra de Loulé continua a ser o clube de ciclismo com o maior número de filiados em Portugal e com atletas filiados em duas federações (Federação Portuguesa de Ciclismo e Federação Portuguesa de Orientação), conhecido pela sua grande aposta ao nível da formação de atletas, tem a maior escola de ciclismo do país e uma das maiores escolas da Europa, dedicada quase em exclusividade à prática do BTT. Conta actualmente com cerca de 60 formandos com idades compreendidos entre os 4 e os 18 anos.

A apresentação teve lugar na cerca do convento em Loulé e contou com a presença de sócios, pais de atletas, patrocinadores e várias entidades oficiais entre as quais o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e Pedro Pimpão, respetivamente, o chefe de divisão de Desporto, Eduardo Pires, e os presidentes das juntas de freguesia de São Clemente, São Sebastião e da União de Freguesias Querença-Tôr-Benafim, bem como presidentes de clubes e colectividades do concelho.

No final da apresentação cantaram-se os parabéns e partiu-se o bolo comemorativo do 17.º aniversário deste clube, que se tinha celebrado cinco dias antes, a 19 de fevereiro.

A equipa “BTT Loulé / Elevis” parte para a época de 2018 com o objectivo de melhorar os excelentes resultados obtidos em 2017 nos campeonatos de Escolas/Formação, Cross-Country Olímpico (XCO), Cross-Country Maratonas (XCM) e Orientação (Ori-BTT), tanto a nível Regional como Nacional.