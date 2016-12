BTT Terra de Loulé encerra época desportiva com “Raid Serra/Mar”

Connect on Linked in

A nona edição do “Raid Serra-Mar / Ameixial-Quarteira”, que anualmente tem como desafio juntar sócios, atletas e amigos do Club BTT Terra de Loulé, voltou a levar os participantes através daquele concelho, o interior da serra algarvia até ao mar, em bicicletas de todo-o-terreno (BTT).

Nesta edição o número de participantes ultrapassou os 260, com 40 a fazer meio percurso (partida a meio do trajeto, em Querença) e os restantes a fazer o percurso completo, com o inicio no Ameixial.

O ‘raid’, que não tem cariz competitivo, estava inicialmente previsto para o passado dia 04, mas acabou por ser adiado à última hora para o passado domingo, devido ao mau tempo que se fez sentir na região.

Mais uma vez, o Club BTT Terra de Loulé contou com o apoio do Município de Loulé e das juntas de freguesia do Ameixial, São Sebastião, São Clemente, Quarteira, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, bem como dos restantes patrocinadores do clube.

No fim de semana anterior o Club BTT Terra de Loulé levou a efeito, no Restaurante “O Museu”, o seu jantar de Natal e de encerramento da época desportiva de 2016, com perto de 300 participantes, entre dirigentes, sócios, patrocinadores, atletas e seus familiares e amigos, bem como entidades oficiais.

Após a refeição, foram entregues aos desportistas os prémios atribuídos pelo clube pelos resultados obtidos durante a época nas provas oficiais realizadas pelo pais fora e, algumas, no estrangeiro.

Depois da homenagem dos atletas que sobem de escalão ao seu treinador, Joaquim Viegas, seguiram-se os discursos da noite e, no final, foi feito o tão aguardado sorteio da bicicleta e de brindes.