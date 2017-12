BTT Terra de Loulé encerra época com ‘raid’ entre a serra e o mar

Connect on Linked in

O Clube BTT Terra de Loulé encerrou a sua época desportiva com a décima edição do “Raid Serra/Mar – Ameixial – Querença – Quarteira”, um passeio que junta anualmente sócios, atletas e amigos do clube. O deste ano, decorreu no passado domingo.

O evento tem como desafio atravessar o concelho de Loulé desde o Ameixial, no interior da serra algarvia, até junto ao mar, em Quarteira, em bicicletas de todo-o-terreno (BTT) passando por diversos tipos de terreno, sempre com as bonitas paisagens da região como pano de fundo. Não possui cariz competitivo e não há classificações nem tempos.

Os participantes e respetivas bicicletas foram transportados até ao Ameixial, onde os aguardava o pequeno-almoço servido pelo Grupo Desportivo Ameixialense. Pouco depois, às 09h30, foi dada a partida para o percurso que todos os anos procura ser diferente, mas mantendo sempre uma distância a rondar os 70 quilómetros.

Este percurso tem um nível de dificuldade médio, com as maiores dificuldades na primeira metade, onde os participantes têm de ultrapassar algumas subidas longas e descidas rápidas, próprias da serra algarvia. O final foi em Quarteira, no “Calçadão” junto ao mar.

Nesta décima edição do ‘raid’ o número de participantes ultrapassou as duas centenas e meia, com trinta a fazer meio percurso com inicio em Querença.

O Club BTT Terra de Loulé contou, mais uma vez, com o apoio do Município de Loulé e das juntas de freguesia do Ameixial, São Sebastião, São Clemente, Quarteira, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, Grupo Desportivo Ameixialense e restantes patrocinadores do clube.

Na sexta-feira anterior, dia 8, o Club BTT Terra de Loulé tinha realizado, no restaurante “O Museu”, o seu jantar de Natal e de encerramento da época desportiva de 2017, com mais de duas centenas de participantes, entre dirigentes, sócios, patrocinadores, atletas e seus familiares/amigos e entidades oficiais.

Após a refeição foi feita a tomada de posse dos novos corpos diretivos do clube que foram eleitos no passado dia 4 de dezembro. Depois foram chamados ao palco os atletas que foram campeões nacionais este ano. Aos mais jovens foram entregues os prémios de assiduidade da época que terminou.