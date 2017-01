BTT: Rodactiva prepara prova anual “Por Trilhos de Castro Marim”

Connect on Linked in

A Associação Rodactiva realiza no próximo dia 12 de fevereiro a sexta edição da sua prova anual “Por trilhos de Castro Marim”, em BTT, integrada na primeira prova da Taça do Algarve de XCM.

A prova é constituída por dois percursos, um com 65 quilómetros (maratona), que terá as vertentes de lazer e competição, e outro com 45 quilómetros (meia-maratona), que não terá qualquer carácter competitivo.

Os dois percursos percorrem caminhos rurais, de terra batida, mostrando a beleza das aldeias e montes da zona serrana do território.

As inscrições estão a decorrer até ao próximo dia 8 de fevereiro. Os federados e com licença de competição deverão inscrever-se no site da FP Ciclismo (www.fpciclismo.pt/registo_prova.php), os restantes participantes no site da CronoSport (www.cronosport.pt) ou da Rodactiva (www.rodactiva.pt).

Para mais informações, podem enviar um email para o e-mail da organização([email protected] ). As inscrições têm o valor de 10 euros (com almoço acresce o valor de 6 euros) e incluem seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil, pequeno-almoço, abastecimento durante a prova, reforço alimentar (líquidos e sólidos) e lembranças.

Haverá prémios para os primeiros três classificados de cada categoria.

A sexta edição da prova “Por trilhos de Castro Marim” tem partida prevista na Praça 1.º de Maio e conta, uma vez mais, com o apoio do Município de Castro Marim.