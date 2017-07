BTT: Prova de resistência da Rodactiva cada vez mais consolidada em Castro Marim

Connect on Linked in

A quinta edição da Prova de Resistência Noturna de BTT “Por Terras de Salmarim”, de Castro Marim, organizada pela Associação Rodactiva no passado sábado, reuniu cerca de 160 participantes, mais 30 do que no ano passado, o que reforça a consolidação deste evento desportivo.

O traçado da prova, que teria que ser completado em 3 horas, passou pelos principais marcos do património histórico edificado da vila de Castro Marim (Colina do Revelim de Santo António e Forte de São Sebastião), sempre com a paisagem da Reserva Natural do Sapal como pano de fundo.

Vencedores

Masculinos: sub-23 – Manuel Cerrejón (Olont Bike); elites – Rodrigo Gomes (CancerFree); master 30 – Pedro Sousa (BTT Conceição de Faro); masters 40 – Jorge Chaveca (Like a Pro); masters 50 – Duarte Palma (BTT Loulé/BPI).

Femininos: Sub-23 – Adriana Gomes (Abílio Bike/Núcleo Sportinguista VRSA); masters 30 – Gloria González (Animal Race); masters 40 – Maria Venâncio (Ameixialense).

Duplas: masculinas – António Hidalgo/Óscar Hidalgo (Wattiato); femininas: Beatriz Sousa/Marlene Costa (BTT Conceição de Faro); mistas – Manuel Vitorino/Daniela Campos (BTT Loulé/BPI).

Volta mais rápida: Diogo Afonso (Abílio Bike/Núcleo Sportinguista VRSA).