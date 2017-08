BTT: Passeio noturno reúne mais de 70 participantes em Loulé

Connect on Linked in

O sexto e penúltimo passeio noturno de BTT deste verão, organizado pelo Clube BTT Terra de Loulé, reuniu esta semana mais de 70 participantes no sítio das Quatro Estradas – Pereiras.

A concentração foi na loja Sbikes e, como é habitual, o passeio foi guiado. O percurso acabou por ser de cerca de 22 quilómetros, um pouco mais curto do que estava previsto, pois foi necessário fazer algumas alterações de ultima hora devido ao elevado número de participantes.

O trajeto incluiu passagem pela Estação de Loulé, Pedra de Água, Vale Judeu, Cimpor, Campina de Baixo, Franqueada e o regresso à loja Sbikes, onde foi servida uma ceia a todos os participantes.

O próximo e último passeio deste verão é na próxima quarta-feira, dia 30, também em Loulé, mas na freguesia de São Clemente.

Estes passeios noturnos são organizados com apoio das juntas de freguesia, Câmara Municipal de Loulé, clubes e lojas colaboradoras. As inscrições são gratuitas e feitas no local do passeio, pelas 20h45, sendo o inicio às 21h15 e com uma duração de duas horas.