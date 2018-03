BTL: Olhão lança nova aplicação turística

Connect on Linked in

O Município de Olhão aproveitou a sua presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior certame nacional de turismo, para promover o que de melhor o concelho tem para oferecer, com destaque para o lançamento da ‘app’ turística, um novo recurso tecnológico com particularidades únicas, que vai permitir a turistas e residentes acederem a um conjunto de funcionalidades, informações e dicas úteis sobre Olhão.

A apresentação, que contou com a presença do presidente da autarquia, António Miguel Pina, decorreu na manhã de quinta feira e foi seguida de um degustação reinterpretada de conservas, acompanhada por vinhos do Algarve e champanhe, numa parceria entre o Município, o Real Marina Hote & Spa, a marítimo-turística Salt & Sea e a Conserveira do Sul, que decorre no espaço da Região de Turismo do Algarve.

Com o intuito de dar a conhecer as potencialidades turísticas do concelho de Olhão aos milhares de visitantes aguardados na BTL, o Gabinete de Turismo da autarquia juntou-se a vários parceiros para criar oito experiências temáticas de fim de semana, que serão sorteados entre o público.

Estes prémios contemplam estadias em unidades do concelho, como o Real Marina Hotel & Spa, a Casa Modesta, a Vila Monte Farm House, o Alojamento Local Belavista, a Quinta Saleiro Guesthouse, o Hotel Cidade de Olhão, o Hotel Rural Quinta dos Poetas, ou uma estadia na Ria Formosa, a bordo de um catamarã.

Estas experiências incluem ainda visitas guiadas ao centro histórico da cidade cubista, circuitos de barco na Ria Formosa, oferta da Passeios Ria Formosa e da Salt & Sea, e refeições em vários restaurantes do concelho, como o Lagar Mar, O Horta, O Lagar, o Terra i Mar, o Tacho à Mesa, a Casa Primo dos Caracóis, ou a Casa de Pasto Bioco.

“Esperamos muitos visitantes no nosso ‘stand’ ao longo de toda a BTL, para que possamos ter a oportunidade de chegar a cada vez mais pessoas e promover a beleza natural e gastronómica e os eventos que decorrem no concelho”, antecipa o presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina.