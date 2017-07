Bossa Nova e Chorinho no castelo de Silves

Connect on Linked in

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo, que começaram no dia 29 de junho e terminarão no próximo dia 3 de agosto, estão a ser um sucesso, registando uma forte participação de público. Esta iniciativa da Câmara de Silves, que tem lugar pelo quarto ano consecutivo, decorre às quintas-feiras, entre as 18h30 e as 23h00, no castelo de Silves.

A Bossa Nova e o Chorinho são os próximos ritmos a marcar o seu espaço, com a atuação esta quinta-feira, dia 27 de julho, do Charatan 4 TET.

César Matoso e Ricardo Martins fecham os Sunset Secrets de 2017, no dia 3 de agosto, com fado.

Para além dos apontamentos musicais, os Sunset Secrets contam sempre com momentos de dança oriental e de fusão, propostos pela dançarina Mónica Pereira e a gastronomia e os produtos da terra também serão estrelas nestes últimos serões.

Para isso, a autarquia conta com a colaboração do Café Castelo de Silves e da Rota dos Vinhos do Algarve, que no intervalo do espetáculo musical dinamizam demonstrações gastronómicas e provas dos “Vinhos de Silves”, dando igualmente um particular destaque à laranja, enquanto produto emblemático de “Silves Capital da Laranja”.

Há, ainda, massagens de relaxamento gratuitas, com a terapeuta Lúcia Guerreiro.

Os bilhetes de entrada nos Sunset Secrets têm um custo de cinco euros para o público em geral e dois euros para residentes no concelho. Crianças até aos 10 anos têm entrada grátis.

JA