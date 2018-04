Bonga, Los Milros e Vurro confirmados para o Festival MED

Connect on Linked in

.

O angolano Bonga, os peruanos Los Milros e o espanhol Vurro são os três nomes anunciados hoje pela organização para o Festival MED, que decorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho na Zona Histórica da cidade de Loulé com as sonoridades das músicas do mundo.

Em estreia absoluta em Portugal, Los Milros são os criadores da cumbia amazônica, uma das muitas manifestações da cumbia peruana. O grupo, que conta com uma longa carreira, é originário da cidade de Moyobamba, no departamento de San Martín, no Peru, cuja origem na selva lhes valeu o apelido de “Los Charapas de Oro”. O início da banda remonta ao ano de 1968 e tem-se mantido no ativo até os dias de hoje. No MED’18, será a primeira vez que tocarão em solo nacional.

As genuínas sonoridades do continente africano chegam a Loulé pela voz de José Adelino Barceló de Carvalho, mais conhecido por Bonga. Começou a sua carreira como atleta, mas cedo descobriu a sua verdadeira vocação, a música. Com mais de 40 anos de carreira, 30 álbuns editados e tendo influenciado várias gerações de músicos, Bonga encarna a verdadeira essência da “angolanidade”. “Mariquinha” ou a “Currumba” são alguns dos temas popularizados por Bonga e ícones da sua carreira. O artista, autor e intérprete de música tradicional angolana atingiu o topo da sua carreira internacional na década de 1980.

Vurro é o nome de guerra de mais um nome espanhol confirmado para o 15.º Festival MED. O artista rodeia-se, em palco, de teclados e usa uma caveira de boi na cabeça, apetrechada, e que lhe dá jeito para dar umas marradas em pratos de bateria. O seu som é uma espécie de boogie, twist de difícil definição. Com um repertório com temas originais com forte influência conceptual bovina, Vurro apresenta-se em palco com uma energia contagiante e propícia a danças demenciais.

Recorde-se que já estavam confirmados para a edição de 2018 do MED Asian Dub Foundation (Reino Unido), Dub Inc (França), Morgane Ji (Ilha da Reunião), La Pegatina (Espanha), 47 Soul (Palestina), Gato Preto (Moçambique/Gana/Portugal) e os portugueses Miguel Araújo, Orelha Negra, Sara Tavares, Gaiteiros de Lisboa, Teresa Salgueiro e Melech Mechaya.

Os bilhetes podem ser adquiridos em pré-venda através da bilheteira eletrónica (www.bol.pt).