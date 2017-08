Bombeiros de Portimão resgatam trabalhador que caiu num túnel com mais de 20 metros

Connect on Linked in

Os bombeiros de Portimão resgataram ontem à tarde um trabalhador que sofreu um acidente nas obras de reabilitação do túnel de Portimão das Águas do Algarve. A vítima caiu no intercetor do Poço Seco/Boavista, numa profundidade de mais de 20 metros.

As equipas de resgate aplicaram “técnicas de salvamento por cordas com recurso a equipamento de proteção respiratória e detetores multigás”, informam os bombeiros.

Após cerca de uma hora de buscas no túnel, que na altura apresentava um caudal significativo de água, a vítima foi localizada e resgatada, com vida, a cerca de 600 metros a jusante do local da queda.

Tratava-se de um individuo de nacionalidade moldava, do sexo masculino, com 52 anos de idade, que apresentava trauma da face e membro superior esquerdo, suspeita de traumatismo vertebro-medular e múltiplas escoriações, sendo transporte ao hospital de Portimão.

Participaram nesta operação, conjuntamente com o Corpo de Bombeiros de Portimão, o Serviço Municipal de Proteção Civil, a Policia de Segurança Pública, a Autoridade para as Condições de Trabalho, as Águas do Algarve, e os responsáveis pelas obras curso, num total de 46 operacionais e 14 veículos.

NC|JA