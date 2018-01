Bombeiros de Portimão resgatam criança e pai de poço de 20 metros

Connect on Linked in

Os bombeiros de Portimão resgataram com vida, ontem à tarde, uma criança e o pai de um poço com 20 metros, na Figueira, freguesia de Mexilhoeira Grande, na área rural do concelho de Portimão.

Quando a equipa do grupo de salvamentos especiais chegou ao local, deparou-se com a existência de duas vítimas conscientes no interior do poço: uma criança de sete anos, do sexo masculino, e o pai de 41 anos que entretanto entrou no espaço confinado para salvar o filho.

A ação de resgate decorreu com recurso a técnicas de salvamento por cordas, “concretizando o resgate da criança em 9 minutos, que saiu apenas com ferimentos leves”. “Receberam ambos assistência das equipas de pré-hospitalar no local e avaliados pela Equipa Médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), foram transportados para o Hospital de Portimão”, adiantam os bombeiros de Portimão.

Paralelamente, foi necessário assistir uma vítima do sexo masculino, de 51 anos, por ansiedade, o qual foi transportado também à unidade hospitalar e foi prestado apoio aos familiares presentes pela unidade móvel de intervenção psicológica de emergência do INEM.

Participaram nesta operação, conjuntamente com o corpo de bombeiros de Portimão, o INEM e a GNR, num total de 22 operacionais e 10 veículos.

Ainda foram acionadas equipas de mergulhadores dos bombeiros de Portimão que não chegaram a intervir face ao sucesso do resgate na primeira abordagem.

JA