Bombeiros de Albufeira usam veículos para informar população dos riscos

Os Bombeiros de Albufeira lançaram recentemente uma campanha de sensibilização original, usando os próprios veículos de socorro como forma de alertar o grande público para os incêndios urbanos e florestais, assim como para os acidentes rodoviários.

“Ao longo de 2017, não só o número de ocorrências relacionadas com incêndios urbanos e sinistralidade rodoviária conheceu um aumento exponencial, como também os incêndios florestais vitimaram um grande número de pessoas. Algo que pode ser melhorado com algo tão simples como a prevenção”, acentua a corporação de Albufeira, que desta forma utiliza o espaço livre dos veículos de intervenção e socorro como “meio de comunicação” e potenciar os meios ao seu dispor.

Cada um dos veículos que integram a campanha tem cartazes que informam e alertam para um risco específico, a que dá resposta. Nos dois veículos de combate a incêndios urbanos, a mensagem é “Quem brinca com o fogo queima-se – tenha muito cuidado com as tarefas domésticas”. Já nos dois veículos de combate a incêndios florestais, a mensagem é “Destas cinzas nenhuma fénix renasce”, enquanto o veiculo de salvamento e desencarceramento (socorro em acidentes rodoviários) apresenta a frase “A vida não é uma corrida, é uma maratona – conduza com segurança para não terminar antes do tempo”.

