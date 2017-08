Bombeiros de Albufeira não conseguem acudir a todas as ocorrências

Connect on Linked in

Nos primeiros seis meses deste ano, os bombeiros de Albufeira foram chamados a intervir em 2684 ocorrências, mas 488 ficaram sem resposta por “falta de meios”. Para fazer face a esta grave situação, a autarquia vai apoiar a aquisição de novos veículos e equipamentos

Os bombeiros de Albufeira têm enfrentado muitas dificuldades para responder a todas as ocorrências. De acordo com informação disponibilizada pelo comando, o contínuo aumento da atividade operacional, principalmente no âmbito da emergência médica, tem confrontado os bombeiros de Albufeira com a impossibilidade de responder a um número significativo de ocorrências por indisponibilidade de meios.

“Só este ano, até 30 de junho, registámos 2684 ocorrências; mais 193 do que no período homólogo de 2016. Do total, não conseguimos responder a 488 solicitações porque não tínhamos meios disponíveis. No ano passado recebemos 5467 ocorrências, das quais 1220 ficaram sem resposta porque todos os meios estavam ocupados”, refere o comandante António Zua Coelho.

Perante este cenário, a Câmara de Albufeira anunciou que vai apoiar financeiramente a aquisição de vários equipamentos destinados à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. A verba, num valor aproximado de 188 mil euros, visa ajudar a corporação a melhorar a resposta em todas as situações de risco…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE AGOSTO)

NC|JA