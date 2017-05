Bolsas superiores a 100 mil euros para estudantes de Vila do Bispo

Connect on Linked in

Pouco mais de 100 mil euros é o valor total das 34 bolsas de estudo e uma bolsa de investigação que a Câmara Municipal de Vila do Bispo vai atribuir no ano letivo 2016/2017, de acordo com a deliberação da reunião do executivo realizada no passado dia 8 de maio.

O valor a conceder a cada estudante varia ente os 530 e os 5.300 euros, montante que é atribuído consoante o rendimento do agregado familiar. “Estes montantes correspondem a 10%, 25%, 50%, 75% e 100% do ordenado mínimo nacional e são atribuídos durante os meses de frequência”, explica a autarquia de Vila do Bispo, frisando que as bolsas de estudo destinam-se aos alunos do concelho que frequentam o ensino médio e superior público, particular ou cooperativo.

“As bolsas de investigação são concedidas a pessoas singulares, para possibilitar a realização de estudos que tenham interesse direto para o município”, adianta a câmara municipal, que desta forma pretende “apoiar o prosseguimento de estudos dos alunos economicamente carenciados e com aproveitamento escolar que, por falta de recursos financeiros estariam impossibilitados de prosseguir o ensino”.

O outro objetivo da autarquia ao atribuir estes subsídios aos estudantes é “colaborar na formação de quadro técnicos superiores, residentes no concelho, contribuindo assim para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural”.

NC|JA