Bolo-rei gigante com 250 metros para ver e provar em Albufeira

Connect on Linked in

No dia 30 de dezembro, um bolo-rei com 250 metros de comprimento irá percorrer as ruas da baixa da cidade, entre a Rua 5 de Outubro e o Largo Eng.º Duarte Pacheco, podendo ser degustado por todos os que por ali passarem. Esta ação resulta de uma parceira entre o município e a Padaria do Cerro com o objetivo de tornar a quadra ainda mais solidária. Os donativos angariados serão entregues aos Bombeiros Voluntários de Albufeira

Em Albufeira, o espírito natalício continua presente através das decorações alusivas à quadra e dos eventos pensados para toda a família. No próximo sábado, dia 30 de dezembro, as ruas do centro antigo da cidade vão receber um bolo-rei solidário, com 250 metros de comprimento.

A câmara municipal lança o convite a todos os que queiram degustar esta receita tradicional, a passarem pela Rua 5 de Outubro e pelo Largo Eng.º Duarte Pacheco, a partir das 15h00, e contribuírem com um donativo para os Bombeiros Voluntários de Albufeira.

O bolo-rei gigante será confecionado especialmente para este dia pela pastelaria/ padaria do Cerro, sediada no concelho.

O corte da primeira fatia está agendado para as 14h30, na esplanada do Hotel Sol e Mar.

No dia 30, o Largo Eng.º Duarte Pacheco vai também ser palco do programa “Aqui Portugal”, transmitido em direto nas tardes de sábado pela RTP, entre as 14h00 e as 20h00. Os apresentadores Joana Teles, Hélder Reis e Catarina Camacho vão mostrar o melhor de Albufeira, com destaque para a programação de fim de ano e para os costumes e tradições locais.

JA