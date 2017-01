Boa comida e natureza atraem espanhóis

Connect on Linked in

A gastronomia e a natureza são a grande aposta do turismo do Algarve para apelar ao mercado espanhol. A região marca presença até domingo na feira de turismo FITUR, em Madrid

Até ao próximo dia 22 de janeiro (domingo), o Algarve está a promover a sua oferta turística na feira de turismo FITUR 2017, em Madrid, com muitas novidades. Num stand próprio, que partilha com a região do Porto e Norte de Portugal, o Algarve apresenta a sua oferta de cicloturismo, caminhadas e de turismo de natureza, e ainda oferece uma experiência gastronómica única, através de demonstrações culinárias e provas de vinhos da região.

A presença do Algarve na FITUR fica marcada pela realização da iniciativa “¡Algarve Te Invita!”, que reúne num único espaço a oferta turística da região, além de disponibilizar mesas de reunião para o trade algarvio potenciar contactos com operadores turísticos.

No espaço marcam ainda presença a Universidade do Algarve, a Associação de Municípios do Algarve, o programa cultural «365 Algarve», a Rota dos Vinhos do Algarve, o projeto Dieta Mediterrânica, e a Algarve Nature Week…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JA – DIA 19 DE JANEIRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve