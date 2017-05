Bloco recomenda construção de matadouro no Algarve

Connect on Linked in

O Bloco de Esquerda recomendou ao Governo que diligencie meios para a construção de um matadouro no Algarve com as adequadas condições técnicas, higiénico-sanitárias e de segurança alimentar. Recorde-se que o encerramento do antigo matadouro regional ocorreu em 2007, ou seja, há uma década!

O projeto de resolução entregue na semana passada na Assembleia da República destaca a construção de um matadouro regional como “uma prioridade absoluta para o Algarve, de forma a eliminar a desigualdade entre produtores de gado e o prejuízo que estes têm face aos seus congéneres de outras regiões do país”.

As longas deslocações percorridas pelos criadores algarvios de gado para o abate dos animais, em matadouros da região do Alentejo e área de Setúbal, os únicos existentes a sul do Tejo, são apontadas como o fator para o aumento dos custos na produção e a consequente perda de competitividade face à concorrência.

No documento entregue pode ler-se que “em média, cada produtor algarvio realiza cerca de 1.000 quilómetros por cada transporte de animais para os matadouros, uma vez que o transporte implica duas viagens – a entrega dos animais vivos e a recolhas das carcaças dias depois”.

