Bloco quer municípios com planos de defesa da floresta

.

O Bloco de Esquerda, através dos deputados João Vasconcelos, eleito pelo Algarve, e Carlos Matias, questionou o Governo, esta quinta-feira, sobre quais os municípios que ainda não têm aprovado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Na passada semana, o secretário de Estado das Florestas, o algarvio Miguel Freitas, tinha identificado que existem ainda 57 municípios que não têm aqueles planos municipais aprovados.

De acordo com as declarações do secretário de Estado, o Governo disponibilizou uma equipa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para acompanhar este processo: “Lançámos um alerta, fizemos um contacto com cada um dos municípios e disponibilizámos uma equipa do ICNF para acompanhar a preparação do processo para aprovação dos planos [PMDFCI], que se não forem concretizados terão um impacto negativo no orçamento dos municípios”.

João Vasconcelos e Carlos Matias, autores da pergunta dirigida ao Governo, consideram “essencial” que os municípios disponham de planos municipais para a defesa da floresta contra incêndios, os quais foram particularmente graves no ano passado, e que “é da maior importância garantir todas as defesas às populações relativamente aos fogos florestais, assim como à diminuição da sua ocorrência e da sua gravidade”.