Bloco aposta em Joaquim Sarmento para a Câmara de Loulé

O professor aposentado Joaquim Sarmento Guerreiro será o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Loulé, enquanto Carlos Martins voltará a encabeçar a lista à assembleia municipal por aquela força política.

A proposta do BE para o concelho de Loulé passa pelo reforço das políticas sociais, através do melhoramento da rede de creches, de habitação social e de lares da terceira idade, bem como pela aposta na reabilitação urbana “como motor de desenvolvimento económico e de promoção da atratividade local”.

Mas o Bloco também promete apoio à fixação de empresas e à criação de emprego estável e de qualidade, desagravamento fiscal às famílias, reorganização e transparência dos serviços camarários e das empresas municipais e defende a mobilidade como fator de coesão social. A aposta do Bloco passa ainda pelas questões ambientais e do desenvolvimento rural e por uma “política cultural séria e exigente” que “cumpra a sua função pedagógica, inovadora e de criação cultural”.

O Bloco de Esquerda defende ainda uma democracia cada vez mais participativa e, neste sentido, garante que promoverá metodologias que incentivem a participação dos munícipes em todas as dimensões da vida municipal, propondo a criação do Provedor do Munícipe, para “zelar pela defesa e promoção dos direitos dos cidadãos, assegurando apoio informal para reclamações, ajudando a resolver conflitos com os poderes municipais, promovendo o acesso à informação sobre recursos disponíveis e a benefícios de que podem usufruir os setores mais desfavorecidos”.