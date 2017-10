Bilhetes para o Olhanense-Benfica já estão à venda

Print This Post

Os bilhetes para o jogo entre o Olhanense e o Benfica, da Taça de Portugal, agendado para as 19h00 de sábado no Estádio Algarve, já estão à venda e podem ser adquiridos no Estádio José Arcanjo, em Olhão, bem como nas lojas Garvetur de Faro, Loulé, Quarteira, Vilamoura e Portimão.

O preço para sócios do Olhanense é de 8 euros, enquanto os ingresso para não sócios custam entre 10 e 20 euros. Os adeptos do Benfica podem adquirir os seus bilhetes nas várias casas do Benfica distribuídas pela região algarvia.