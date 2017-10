Biblioteca Municipal de Tavira só garante serviços mínimos

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Tavira decidiu abrir parcialmente a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, após a conclusão da primeira fase das obras de beneficiação, mas apenas estão a ser garantidos os serviços mínimos.

A segunda fase dos trabalhos, que inclui obras no auditório e na sala infantil, vai prolongar-se até ao início do próximo ano e a biblioteca só estará em pleno funcionamento “no início do mês de janeiro”, explicou a autarquia tavirense. Até lá, apenas estarão em funcionamento a receção e o espaço de leitura de adultos. Nesta fase, o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00.

A edilidade mostra-se consciente “do incómodo que esta situação cria aos utentes” e pede “a sua melhor compreensão, atendendo à inevitabilidade da operação”. Com esta obra “é intenção da autarquia preservar o património da cidade, assim como melhorar a qualidade dos serviços prestados e proporcionar melhores condições de conforto e comodidade aos utilizadores”, acrescentam os responsáveis autárquicos.