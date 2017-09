Biblioteca de Lagoa reabre após obras de remodelação

Connect on Linked in

Instalada há cerca de 20 anos num edifício com quase um século de vida, a biblioteca municipal de Lagoa conta com 61.588 registos no seu catálogo informatizado e 6.521 leitores inscritos. O equipamento vai reabrir no próximo dia 8 de setembro – feriado municipal de Lagoa –, depois de obras de remodelação, que se prolongaram por vários meses.

“A ampliação do espaço, com todo o mobiliário substituído por outro, mais moderno e funcional e a sua atualização melhoraram as duas salas polivalentes, a sala infantil, a sala de leitura e a sala multimédia, bem como a receção”, adianta a autarquia.

A par da melhoria das condições de exposição, a biblioteca dispõe também agora de 16 postos de consulta multimédia. Está ainda a ser implementado um programa de reestruturação – para melhor resposta à comunidade de leitores e de outros potenciais utilizadores – de que farão parte o reforço da parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, no próximo ano letivo, o acesso livre e sem limites à internet ou a animação de um novo clube de leitura.

No dia 8, a biblioteca vai estar em festa, durante toda a tarde, estando toda a população convidada a participar no evento.

JA