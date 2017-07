Benfica, FC Porto e Sporting jogam no Estádio Algarve este mês

Connect on Linked in

A preparação dos chamados “três grandes” para a próxima temporada do futebol nacional passa pelo Estádio Algarve durante este mês de julho. Benfica, FC Porto e Sporting têm jogos de preparação agendados para aquele recinto algarvio.

O primeiro é o Sporting, que defrontará o Belenenses esta sexta-feira. O jogo chegou a estar agendado para as 20h30, mas finalmente foi marcado para as 19h45. Os “leões” seguem, depois, ainda durante o fim de semana, para um estágio na Suíça.

Segue-se o Benfica que fará dois jogos no Estádio Algarve depois do estágio que também realizará na Suíça: primeiro com Bétis (dia 20, às 20h30) e depois com os ingleses do Hull City (dia 22, também às 20h30).

O terceiro “grande” a jogar no Estádio Algarve será o FC Porto, cuja equipa é agora orientada por Sérgio Conceição, que defrontará o Portimonense, no dia 27 de julho, às 20h30 (hora ainda pendente de confirmação).

Jogos da “Champions” e da Liga Europa

O Estádio Algarve também tem estado a receber os jogos das equipas de Gibraltar, como visitadas, correspondentes à primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (Europa FC) e da Liga Europa (Lincoln Red Imps e St. Joseph’s).

Depois da segunda mão da primeira ronda da “Champions” disputada na região algarvia pelo Europa FC, contra o The New Saints do País de Gales na terça-feira (os de Gibraltar perderam 1-3 depois terem ganho fora por 2-1), esta quinta-feira, às 21h00, é a vez do Lincoln Red Imps receber o AEK Larnaca (do Chipre), para a segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa. A equipa de Gibraltar perdeu na primeira mão por 5-0.

Na passada semana, o St. Joseph’s também tinha disputado no Estádio Algarve a primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa, perdeu 0-4 com o AEL Limassol (do Chipre) e esta quinta-feira joga no Chipre.

As equipas de Gibraltar e a própria seleção têm disputado no Algarve os seus jogos como visitadas, já que o único estádio daquele território ainda está em obras de remodelação para poder receber jogos internacionais oficiais.

O país mais próximo é Espanha, mas tanto o governo espanhol como a federação daquele país proíbem equipas, incluindo seleção, de Gibraltar de disputar jogos em território espanhol. Trata-se de um território britânico na Península Ibérica, que os espanhóis reclamam para si.

Domingos Viegas