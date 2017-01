Benfica favorito para vencer ‘final four’ da Taça da Liga no Algarve

Connect on Linked in

A inédita ‘final four’ da Taça da Liga vai animar as cidades de Faro e Loulé, entre os dias 25 e 29 de janeiro, com a realização de diversas iniciativas lúdico-desportivas, com vista a envolver toda a comunidade neste evento desportivo que é uma das principais provas do futebol português.

No campo desportivo, o Benfica é o grande favorito desta 10ª edição da competição, com sete títulos já conquistados em nove possíveis. A equipa de Rui Vitória joga na quinta-feira o acesso à final frente ao Moreirense.

A outra equipa finalista será a vencedora do encontro entre o Vitória de Setúbal (vencedor da primeira edição em 2007/08) e o Sporting de Braga (vencedor em 2012/13), que se vai disputar esta quarta-feira, dia 25.

Jogo das Lendas

No âmbito da realização da ‘final four’ da Taça da Liga, a cidade de Loulé irá receber entre os dias 25 e 29 de janeiro diversas iniciativas. O pavilhão desportivo municipal de Loulé recebe no dia 25, das 9h30 às 16h30, um torneio inter-escolas, com a participação de centenas de jovens praticantes de futebol de toda a região.

No dia 26, o programa “Agora Nós” da RTP será transmitido em direto a partir da Praça da República, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00. Neste dia as atenções viram-se também para o mercado municipal, com uma série de iniciativas que acontecem entre as 18h00 e as 23h00 e, no dia 27, das 10h00 às 18h00.

Às 18h00 desta sexta-feira, dia 27, no pavilhão desportivo municipal de Loulé, acontece um dos momentos altos deste programa: O Jogo das Lendas. Os ex-jogadores da seleção nacional Dani (Sporting/Ajax), José Dominguez (Sporting), Jorge Andrade (FC Porto), Maniche (FC Porto), Nuno Valente (FC Porto), Rui Águas (Benfica), César Peixoto (FC Porto/Benfica), Toni (Benfica) e Ricardo (Boavista/Sporting) associam-se a este encontro solidário cujas receitas da venda de ingressos irão reverter a favor da Fundação António Aleixo. O encontro tem um custo de dois euros.

Os antigos craques irão defrontar uma equipa de colaboradores do grupo CTT, vencedora do torneio que decorreu no passado sábado, no pavilhão de Loulé.

Após a partida, das 20h20 às 21h00, haverá uma sessão de autógrafos no mercado municipal, com a presença destas lendas do futebol nacional.

Nos dias 28 (10h00 às 18h00) e 29 de janeiro (15h00 às 23h00), sábado e domingo, o mercado volta a abrir as portas para receber diversas atividades inseridas neste programa.

Programa da jornada:

Quarta-feira, 25 de janeiro de 2017

V. Setúbal – Sp. Braga, 20:45

Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

Moreirense – Benfica, 20:45

JA