BE questiona Ministério da Saúde sobre infestação com piolho de pombo no Hospital de Faro

.

O Bloco de Esquerda quer saber quantos doentes foram transferidos da unidade coronária do Hospital de Faro na sequência da infestação de piolhos de pombos detetado no local durante o fim de semana.

João Vasconcelos, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Algarve, juntamente com os deputados Moisés Ferreira, Jorge Falcato e Maria Manuela Rola, dirigiram um conjunto de perguntas ao Governo através do Ministério da Saúde no sentido de tomar conhecimento sobre a extensão da infestação de piolho de pombo verifica na unidade coronária do Hospital de Faro, bem como conhecer quais “as medidas éticas e eficazes” que o ministério de Adalberto Campos Fernandes prevê adotar a fim de controlar a população de pombos no exterior do hospital.

Os parlamentares bloquistas referem que no exterior do hospital existe “uma grande colónia de pombos”, situação que, recordam, “levou em 2014 a uma intervenção para a desinfestação das instalações”.