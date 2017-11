BE discute incidência do OE 2018 na região em Loulé

Connect on Linked in

O Bloco de Esquerda realiza-se em Loulé, na próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, a sessão pública “Que Orçamento de Estado e qual a sua incidência no Algarve?”, com o objetivo de trazer para junto das populações o debate do OE 2018. A iniciativa tem lugar na sala da assembleia municipal de Loulé e conta com a participação do deputado Pedro Filipe Soares.

“Contrariando orientações das instituições europeias e recuperando os rendimentos do trabalho, foi possível iniciar-se a recuperação da economia e do emprego em Portugal, e a um ritmo superior à média da zona euro. São desta forma completamente desmentidos os anúncios a um desastre resultante da subida do salário mínimo nacional, do descongelamento de pensões ou do fim dos cortes inconstitucionais nos salários e nas pensões”, referem, em comunicado, os bloquistas.

Ainda de acordo com o BE Algarve, “provou-se acertada a determinação do Bloco de Esquerda para a recuperação de rendimentos do trabalho e na imposição de metas concretas para essa recuperação no acordo estabelecido com o PS”. “Demonstrou-se ainda que o reforço das pensões e dos apoios sociais foi mais do que compensado pela criação de emprego e o consequente aumento das contribuições para a Segurança Social”, acentuam.

Desta forma, o BE considera que o Orçamento de Estado para 2018 é “um instrumento importante” para “o aprofundamento da recuperação do país na segunda metade da legislatura”, “mas ainda não tem garantidas prioridade fundamentais que respondam pelos objetivos do acordo (com o Governo) ainda por cumprir e pelas áreas onde é maior o atraso da ação governativa”.

O BE Algarve sublinha, ainda, que “das medidas do OE 2018 já anunciadas pelo Governo, e que se traduzem em investimento público, nenhuma é dirigida à região do Algarve: inexistência de qualquer dotação para a construção dum hospital central; a requalificação total da EN 125 continua a ser uma miragem, e não se vislumbra o levantamento dos pórticos na Via do Infante/A22; não é prevista qualquer requalificação da via férrea algarvia e construção de novas ligações, entre as quais ao aeroporto de Faro; setores que ainda dinamizam a economia regional, como a pesca, são completamente obliterados do mapa de investimento do Estado”.

JA