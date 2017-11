Batata-doce, o bom sabor da terra

Connect on Linked in

A batata-doce está, literalmente, enraizada no passado, no presente e no futuro do concelho de Aljezur. O reconhecimento deste “produto único e ímpar” chegou tarde, mas chegou. Desde então, a batata-doce de Aljezur é cada vez mais procurada a nível nacional e internacional. As aptidões gastronómicas deste ex-líbris da região vão estar em destaque no próximo Festival da Batata Doce de Aljezur

Os habitantes do concelho de Aljezur, bem como milhares de pessoas de dentro e fora da região, já estão a contar os dias que faltam até à abertura do Festival da Batata Doce de Aljezur. Este ano, o certame vai realizar-se entre os próximos dias 24 e 26 de novembro, no Espaço Multiusos de Aljezur.

Este é um festival emblemático da região algarvia, que celebra um produto único, numa vila algarvia que tem uma história (e uma sobrevivência) muito ligada ao cultivo deste produto.

A organização, a cargo da autarquia e da associação de produtores local, não tem dúvidas de que a batata-doce produzida no concelho é – sem falsas modéstias – “a melhor batata-doce do mundo”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve