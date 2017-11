Banco Alimentar com nova campanha de recolha de alimentos

Print This Post

O Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve (BACFA) realiza, nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, a segunda campanha anual de recolha de alimentos, em cerca de 140 supermercados e superfícies comerciais da região. A ação inclui todos os municípios algarvios.

Segundo apurou o Jornal do Algarve, os alimentos recolhidos na campanha serão posteriormente distribuídos, com regularidade, pelas entidades que na região desenvolvem trabalho social, com apoio alimentar.

Esta é a segunda campanha anual do BACFA, sendo que o presidente do banco alimentar algarvio refere ao JA que estima angariar “cerca de 150 toneladas de alimentos”.

“As campanhas têm corrido de uma forma razoável. Nunca se consegue obter tudo o que faz falta face às necessidades, mas tudo o que se recebe é muito bem-vindo, pois resulta da generosidade de muita gente, e muitos deles passam grandes dificuldades e não hesitam em ajudar. Quem está mais perto das dificuldades é quem está mais perto dos outros, em regra”, afirma Nuno Cabrita Alves.

A campanha depende muito da participação de voluntários, que nesta altura do ano correspondem à chamada do banco alimentar. No Algarve, entre lojas e os dois armazéns, juntam-se cerca de 2.500 pessoas neste fim de semana solidário.

JA