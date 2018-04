Baja de Loulé acelera na Serra do Caldeirão

Connect on Linked in

Prova vai para a estrada este fim de semana, passando também pelos municípios de São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Almodôvar

.

A edição 2018 da Baja de Loulé, que esta temporada é a segunda prova dos campeonatos nacionais de todo-o-terreno, realiza-se no sábado e no domingo e, de acordo com a organização, regista um aumento de inscritos em relação ao ano passado.

O centro nevrálgico da prova estará instalado em Almancil, onde ficarão localizados o secretariado e os parques fechado e de assistência. No sábado decorrerá o prólogo na zona de Vale Judeu, partindo depois os concorrentes para o primeiro setor selectivo. Seguem-se mais dois setores selectivos, no domingo, que serão percorridos alternadamente entre automóveis e motos.

Dentro das forças em presença, nos automóveis há que contar com a dupla João Ramos/Victor Jesus (Toyota Hi-Lux), vencedores da prova no ano passado e que também triunfaram na primeira prova de 2018. O favoritismo também recai sobre nomes como Pedro Ferreira/Hugo Magalhães (Ford Ranger) ou Alejandro Martins/José Marques (Toyota Hi-Lux), enquanto nas viaturas T2 o favoritismo recai sobre Rui Sousa/Carlos Silva (Isuzu D-Max), que não perdem uma vitória na categoria desde a Baja de Loulé do ano passado.

Nas motos, António Maio (Yamaha), o campeão em título, tenta chegar à sexta vitória na prova devendo ter maior oposição por parte de Mário Patrão que já venceu no Algarve por quatro vezes. Entre os quads, o favoritismo recai em Arnaldo Martins (Suzuki), vencedor o ano passado por larga margem, enquanto que nos cada vez mais numerosos SSV há vários nomes a ter em conta, entre eles as duplas João Monteiro/Manuel Pereira (Can-Am), João Dias/João Filipe (Polaris), Ruben Faria/Pedro Velosa (Can-Am) ou a dupla espanhola Teo Viñaras/Roberto Viñaras (Yamaha).

As equipas que sobreviverem aos desafios impostos pelos caminhos da Serra do Caldeirão verão a sua consagração na tarde de domingo no Jardim das Comunidades em Almancil. A Baja de Loulé 2018 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal.