Baile de Lagos reverte fundos para animação dos idosos

Connect on Linked in

No próximo dia 11 de maio, a partir das 19h00, vai ter lugar o “Baile de Lagos”, na antiga escola Gil Eanes (Igreja das Freiras). Esta é uma iniciativa da associação Projeto Novas Descobertas (Lagos), que tem como objetivo a angariação de fundos para o seu trabalho com a Santa Casa da Misericórdia do concelho de Lagos.

O baile vai contar com animação do acordeonista Humberto Silva, assim como uma área de comes e bebes, e a entrada custa 1,5 euros (com oferta de uma bebida).

Desde 2017 que o Projeto Novas Descobertas tem vindo a trabalhar direta e gratuitamente com a misericórdia de Lagos na animação e trabalho social com a geração da terceira idade de todo o concelho. A equipa desloca-se aos lares cerca de quatro vezes por mês e realiza atividades sociais, de educação ambiental e dá apoio à animação dos lares, despertando mais vontade para a vida e mais amor nesta geração.

JA