Bagageiras dos carros viram “lojas” em Portimão

O “Mercado da Bagageira Livre” chega no próximo dia 25 de abril a Portimão. Organizado pela associação Teia D’Impulsos, este evento consiste na venda de produtos inseridos no contexto de “bagageira aberta” em viaturas ligeiras. O mercado tem lugar no pátio de estacionamento do Espaço Raiz, antiga escola primária da Pedra Mourinha, entre as 10h00 e as 18h00.

Segundo os promotores, o “Mercado Bagageira Livre” destina-se à venda de produtos de moda e acessórios (novos ou em segunda mão), antiguidades e velharias, artesanato urbano, design gráfico e industrial, produtos gastronómicos, arte, reciclagem e música, desde que inseridos no contexto de “bagageira aberta”, em viaturas ligeiras, tendo um limite de 16 lugares estando estes sujeitos a ajustes mediante a natureza de cada viatura.

O evento contará ainda com animação própria ao longo de todo o dia.

NC|JA