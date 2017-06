Azinhal e Bordeira voltam a ter médico próximo de casa

Connect on Linked in

Quase 800 pessoas do interior dos concelhos de Castro Marim e Faro, a maioria idosas com problemas de mobilidade e acesso a transportes, já têm “pelo menos um dia onde o atendimento é possível perto do local onde habitam”. A reabertura das extensões de saúde do Azinhal e Bordeira, na semana passada, permite “devolver à população os cuidados de saúde de proximidade que todos merecem”, frisou Paulo Morgado, presidente da ARS do Algarve. O presidente da Câmara de Castro Marim lembrou que o encerramento destas unidades “foi desumano e inexplicável”. A próxima extensão de saúde a reabrir deverá ser a de Vaqueiros, onde a autarquia de Alcoutim vai investir 50 mil euros para adequar a antiga escola primária à instalação da extensão de saúde…

Nuno Couto | Jornal do Algarve